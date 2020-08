Bonne table à Rouen. Pizzas et ambiance "Trattoria" chez Bisou

L'emplacement est idéal, directement sur la place du Vieux-Marché, là où se trouvait auparavant le Florian. Voilà trois ans que Benoît Lamerant, l'un des fondateurs de Bisou, lorgnait ce restaurant. Son projet a finalement abouti à l'issue de son association avec Brian Barboyon, qui s'est reconverti après une carrière dans la pub et l'événementiel. C'est en vivant à Paris qu'il a vu l'essor et le succès de la pizza napolitaine, avec une pâte fine au centre et surélevée sur les côtés. "On voulait faire une cuisine sans prétention et simple", explique Brian Barboyon, tout en revendiquant la qualité des produits, tous italiens. La pâte est faite maison. "La recette est un secret, mais je peux vous dire qu'il y a au moins 72 heures de maturation."

Ambiance bistrot italien

Le lieu est quant à lui un véritable atout, avec les voûtes de pierres typiquement rouennaises. L'ambiance se veut décontractée, façon Trattoria, le bistrot italien convivial. "Ici, on parle fort, on se marre, c'est chaleureux", explique l'ancien communicant, justifiant au passage le choix du nom Bisou. L'autre particularité, c'est que le restaurant est aussi un bar. "Ça a pris du temps de faire venir la licence IV", détaille Benoît Lamerant en présentant un large choix de bières artisanales d'Italie ou de Belgique, constamment renouvelé. Lors de mon passage un midi, je débute par de croustillants beignets de calamars avant de m'attaquer à une pizza "God save the queen", qui n'en reste pas moins napolitaine. Au programme : jambon blanc, mozzarella et carpaccio de champignons sur une pâte qui a tenu ses promesses. Un tiramisu maison savoureux finit de combler mon appétit pour une facture à 17 € pour cette formule. Et la carte devrait rapidement évoluer, puisque les deux gérants s'apprêtent à proposer à l'automne des pâtes fraîches et autres spécialités italiennes. Buon appetito !

Pratique. 6 rue Thomas-Corneille à Rouen. Ouvert du lun. au sam. midi et soir. Tel : 02 35 07 47 17