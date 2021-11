Le Havre. La deuxième édition du festival Béton aura bien lieu cette année

La deuxième édition du festival Béton aura bien lieu cette année au Havre. Les organisateurs, malgré la crise du Covid-19, ont réussi à mettre en place un événement de plus petite envergure pour répondre aux exigences sanitaires actuelles.

Béton se veut un festival multidisciplinaire, accessible et créatif autour de la musique, de l'architecture et de la food. Il s'agira donc d'un "petit" week-end Béton, le samedi 29 août, quai Nelson-Mandela. Côté musique, des mini-concerts et DJ sets seront proposés, des food-truck (de restaurateurs havrais) seront installés devant le Muséum et pour l'architecture, des balades créatives seront organisées à la découverte de la cité Océane.