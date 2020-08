Alençon. Brigitte Klinker dans l'Orne : "Ne laisser personne sur le bord du chemin"

Trois jours après l'annonce de 300 millions d'euros pour aider les entreprises d'insertion face aux conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19, Brigitte Klinkert, ministre déléguée chargée de l'Insertion, a passé la journée de jeudi 20 août dans l'Orne : aux Jardins de l'espoir du collectif d'urgence à Alençon, puis à Argentan, où elle a visité la fresque réalisée par des jeunes dans le cadre des colos apprenantes.

C'est à l'association d'insertion Atre, à Alençon, que son périple ornais a débuté. Cet Atelier tremplin pour la réinsertion et l'emploi est une blanchisserie qui emploie actuellement 40 salariés en insertion avec Pôle Emploi ou la Mission Locale. La plupart y restent 12 à 16 mois, 25 % ont moins de 25 ans, 63 % sont au RSA, dont la majorité depuis plus de deux ans. Brigitte Klinkert s'est dite "très impressionnée". "La crise sanitaire a engendré des difficultés pour les entreprises et encore plus pour les entreprises et le personnel en insertion", a-t-elle notamment déclaré.

L'Atre est une blanchisserie installée dans le quartier de la gare SNCF. Elle est au service des particuliers, des collectivités et des entreprises. C'est aussi une repasserie en centre-ville d'Alençon. C'est encore l'Atre qui développe les couches lavables, notamment avec la maternité de l'hôpital d'Alençon et des particuliers. Ce sont également des ateliers pour retrouver confiance en soi ou encore pour savoir comment se comporter lors d'un entretien d'embauche. Par exemple, Patricia a perdu son emploi d'aide-comptable : "Je suis resté cinq ans sans rien", explique-t-elle, "j'ai 62 ans et ça fait trois ans que je suis ici. C'est mieux d'être ici, ça aide moralement", confesse-t-elle.

L'Atre à Alençon a plein de projets, parmi lesquels agrandir sa repasserie en centre-ville, développer les couches lavables avec des points relais sur tout le département de l'Orne, agrandir son atelier de couture. Depuis l'interdiction des pailles en plastique, l'Atre s'occupe aussi de conditionner et d'expédier des pailles en paille dans les bars, pour un producteur basé dans le Perche. Enfin, l'Atre rêve de construire un nouveau bâtiment avec une crèche intégrée, pour permettre à ses travailleuses de se réintégrer plus facilement.

Avant de repartir, la ministre a voulu être photographiée avec les salariées de l'association Atre. -

La Ministre est ensuite repartie vers Argentan, où douze jeunes participent à un chantier collectif. Il s'agit de la réalisation d'une fresque géante sur l'axe Caen/Le Mans, sur le chemin piétonnier qui passe sous la rocade. De telles actions de proximité sont régulièrement organisées à Argentan pour développer citoyenneté, solidarité et vivre-ensemble.