Près de Saint-Lô. Le Festival de la terre et de la ruralité : 5 000 visiteurs maxi sur 15 hectares

Ce sera le seul festival autorisé par les autorités dans la Manche, celui de la terre et de la ruralité organisé par les Jeunes Agriculteurs, le dimanche 6 septembre à Saint-sur-L'Elle.

Ce festival, qui met à l'honneur les métiers de l'agriculture, rassemble plus de 10 000 personnes chaque année. Mais cette édition est particulière avec le coronavirus. Les organisateurs ont su s'adapter aux contraintes sanitaires, avec pas plus de 5 000 visiteurs, et proposent différentes mesures pour éviter toute apparition d'un foyer de contamination et rassurer le public.

Avec en tout premier lieu, une billetterie via internet, précise Émilie Lebrun, membre des Jeunes Agriculteurs de la Manche.

Emilie Lebrun Impossible de lire le son.

Pour la restauration, tout paiement se fera sans contact.

Ce festival est aussi un moment de rencontre et de partage entre le monde agricole et les citadins, selon Luc Chardine, le président des Jeunes Agriculteurs de la Manche.

Luc Chardine Impossible de lire le son.

Le festival proposera aussi une diversité d'animations, comme l'épreuve départementale de concours de labour, du tracteur force, une démonstration de chiens de troupeau, un marché du terroir, des expositions d'animaux, mais aussi de vieux tracteurs et d'anciens matériels agricoles, et, pour les plus petits, un labyrinthe de maïs, parcours pédagogique agricole nu-pieds, une balade à dos d'âne, une structure gonflable ou encore une mini-ferme.

Réservations sur le site des Jeunes Agriculteurs de la Manche.