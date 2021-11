Calvados. Entouré par la marée, un quadragénaire secouru au milieu de la nuit

Le risque était fort, entre la marée montante et le coefficient de marée. Un homme de 40 ans, disparu depuis plusieurs heures sur le secteur de Villerville, a heureusement pu être secouru, dans la nuit du mardi 18 au mercredi 19 août.

C'est la police qui a donné l'alerte auprès du Cross Jobourg, vers 23 h 30. Le quadragénaire avait été vu pour la dernière fois à 17 h 30, au pied du sémaphore de la commune. Le risque qu'il soit bloqué par la marée au niveau des falaises des roches noires semble important.

Deux navires de la SNSM, trois patrouilles de gendarmes et de policiers ainsi que l'hélicoptère Dragon 76 se sont alors mobilisés, appuyés par les guetteurs du sémaphore de Villerville. Ce n'est que vers 2 heures du matin que la SNSM a finalement repéré la personne, saine et sauve, au niveau d'un bunker en ruine au pied de la falaise, bloquée par la marée. Une position invisible depuis la mer et difficilement visible depuis les airs. L'homme a pu être récupéré une demi-heure plus tard.