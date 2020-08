Rouen. La prairie Saint-Sever, sur les quais rive gauche

Depuis leur inauguration à l'été 2016, les quais bas de la rive gauche offrent une petite bulle de verdure en plein centre-ville de Rouen très agréable pour les joggeurs. Accessible par tous les ponts, ce parc tout en longueur, situé le long de la Seine, accueille de plus en plus de sportifs qui traversent le fleuve pour y faire leur sortie ou pour la prolonger et s'éviter des allers et retours dans un environnement répétitif.

Le petit plus : les équipements sportifs qui permettent de diversifier les efforts.