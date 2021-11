Football (Ligue 2). Aliou Traoré (Manchester United) s'engage au SM Caen 

Fortement pressentie depuis la semaine dernière, l'arrivée de la première recrue de l'exercice 2020-2021 du SM Caen est désormais officielle : Aliou Traoré, jeune milieu de terrain de 19 ans venu de Manchester United, est désormais Caennais.

Prêté sans option d'achat, Aliou Traoré voit son bail se terminer en 2021 du côté de l'Angleterre et pourrait donc, si tout se passe bien, rester plus longtemps sous la tunique "rouge et bleu". Mais pour l'heure, c'est de son adaptation et de son apport dont il va être question pour celui qui portera le numéro 15.

S'il ne compte aucune apparition avec l'équipe professionnelle de Manchester United en Premier League, Aliou Traoré a disputé 14 matches avec la réserve des Red Devils et a confié à RMC Sport qu'il y avait beaucoup appris.

Considéré comme un joueur capable de récupérer et de percuter dans le cœur du jeu, ce profil lui a déjà valu quelques comparaisons sympathiques avec un certain Paul Pogba.

Il s'agit là du premier coup réalisé par le nouveau patron caennais Olivier Pickeu, dont l'arrivée devrait être officialisée dans les prochaines heures.