Seine-Maritime. Violents orages : 101 interventions des pompiers

À cause de la météo, les sapeurs-pompiers ont eu pas mal de travail. De violents orages de pluie et de grêle ont éclaté, le dimanche 16 août, en Seine-Maritime. Cet événement climatique a généré 101 interventions des pompiers, notamment pour des câbles et des arbres tombés sur la voie publique. Principales villes concernées : Duclair, Barentin, Saint-Pierre-de-Varengeville et Pavilly. Pour gérer au mieux la situation, deux postes de commandement avaient été installés par les secours.