[Equitation] Haras du Pin. La France remporte la Coupe des Nations au Grand complet

Du jeudi 13 au lundi 16 août, un plateau de stars a rivalisé dans la Coupe des nations de concours complet FEI (CCIO4*-NC-S), au Haras national du Pin, étape française du prestigieux circuit du même nom, organisée dans le cadre de la 24e édition du Grand Complet. Les Bleus étaient leaders, dimanche 16 août, à l'issue de l'épreuve de saut d'obstacles de la veille. Ils ont assumé leur statut de favoris et se sont imposés sur l'épreuve reine, le cross. La France remporte donc sa quatrième Coupe des Nations au Pin. En individuel, victoire du lieutenant-colonel Thibaut Vallette et Qing du Briot IFCE et 2e place pour Thomas Carlile et Birmane. Gwendolen Fer et Traumprinz sont 3e et complètent le podium entièrement tricolore.