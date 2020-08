Rouen. Tendance Ouest recherche des correspondants locaux

Pour étoffer sa couverture de l'agglomération rouennaise, Tendance Ouest recherche des correspondants locaux, hommes ou femmes, de tous âges, motivés, ayant des disponibilités en semaine ou le week-end, qui apprécient l'écriture et la photo. Il s'agit de couvrir tous types d'événements à Rouen et aux alentours. Si cela vous intéresse, il suffit d'envoyer votre candidature par mail, en joignant un CV et quelques lignes de motivation, à redactionrouen@tendanceouest.com.