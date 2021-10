Equitation. Les cavaliers du Grand Complet sont en piste au Haras du Pin

[Rencontre] Karim-Florent Laghouag a été le premier membre de l'équipe de France, à entrer dans la compétition de la Coupe des Nations, au Grand Complet du Haras du Pin, près d'Argentan (Orne), jeudi 13 août.

"Montrer le niveau de la France"

Ce Grand Complet, comme son nom l'indique, regroupe toutes les disciplines hippiques : dressage, saut d'obstacles, et cross, et ce, dans cinq niveaux de concours. Malgré la Covid-19, l'édition 2020 de la compétition a pu être maintenue au Haras du Pin et 180 cavaliers venus de 18 nations, ont commencé à s'affronter jeudi 13 août, par les épreuves de dressage du concours 4 étoiles, manche française de la Coupe des Nations, dont les Français sont les triples tenant du titre. L'équipe de France est composée de Christopher Six, Thibault Valette, Thomas Carlile et Karim-Florent Laghouag.

Karim Florent Laghouag, membre de l'équipe de France dans la Manche française de la coupe des Nations.

Ce dernier, numéro 1 mondial en 2007, champion olympique à Rio en 2016, est en compétition dans l'épreuve reine du Grand Complet, sur son cheval Triton-Fontaine qui avait bien besoin de se dégourdir les jambes après le confinement. "C'est toujours beaucoup de préparation pour en arriver là, là c'est la compétition. À cause du confinement, davantage que les autres années, j'ai eu le temps de m'occuper de mes chevaux, confie le cavalier, mais rien ne vaut la compétition. On a besoin d'aller faire des concours. Se montrer. Et puis il faut bien qu'on montre aux compétiteurs étrangers le niveau que la France a... Il faut montrer notamment aux Allemands qu'il ne faut pas qu'ils nous oublient, on les a battus la dernière fois, et on pourrait bien le refaire", sourit le compétiteur.



Ecoutez ici Karim Florent Laghouag:

Dans sa ligne de mire : les Jeux Olympiques de Pékin 2021. Mais aussi les JO de Paris 2024 pour lesquels les compétitions équestres devaient avoir lieu à Versailles, dans les Yvelines. Mais restrictions budgétaires obligent, les organisateurs réfléchissent à d'autres solutions, parmi lesquelles le Haras du Pin. "Ce serait celle que je préfère, se réjouit Karim-Florent Laghouag, mais ce n'est pas moi qui décide !" Pour l'instant, ce week-end de compétition au Haras du Pin sert à retrouver de bonnes sensations. Verdict dimanche.

Vendredi 14 août le Grand complet se poursuit avec des épreuves de dressage. Puis samedi et dimanche, ce sera le saut d'obstacle et le cross. Le cross de la Coupe des Nations, dimanche matin.