Manche. 16 décès sur les routes depuis janvier : "Il y a beaucoup trop d'accidents"

Entre janvier et juillet 2020, dans la Manche, le nombre d'accidents constatés est en baisse significative par rapport à la même période en 2019 : 193 contre 255. Pour autant, ce chiffre est loin d'être rassurant quand on sait qu'il y a eu presque deux mois de confinement avec une circulation moindre sur les routes du département. "Il y a beaucoup d'accidents sur les routes de la Manche, il y en a beaucoup trop", a indiqué ce mardi 11 août, Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture. 16 personnes ont perdu la vie sur les sept premiers mois de 2020 contre 17 sur la même période en 2019. Si elle n'explique pas ces mauvais chiffres, la préfecture pointe du doigt la multiplication des comportements à risque comme la conduite sous l'emprise d'alcool et les grands excès de vitesse. Rien que sur la première semaine d'août, 21 chauffards ont été interpellés à plus de 40 km/h au-delà de la limite autorisée. Des comportements "incohérents, graves et irresponsables et nous sommes mobilisés pour y mettre fin", a assuré en guise de conclusion Laurent Simplicien