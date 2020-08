Fécamp. La caïque Vierge de Lourdes retourne à la mer

Un morceau d'histoire retourne la mer mercredi 12 août : la caïque Vierge de Lourdes. Un bateau labellisé Bateau d'Intérêt Patrimonial. Le navire est la propriété de l'association Caïque Vierge de Lourdes depuis 1992. Il est actuellement en rénovation à Fécamp (Seine-Maritime), son port d'attache. Une caïque est bateau typique d'Yport et d'Etretat, destiné à la pêche côtière. Elle s'échouait sur les galets. Elle embarquait à bord entre six et huit pêcheurs. Les caïques ont été utilisées au 19e siècle et jusqu'au début des années 70.

Une partie de l'équipe de restauration de la caïque Vierge de Lourdes. - Gilles Anthoine

La Vierge de Lourdes est l'une des dernières en fonctionnement. Construite en 1949 à Yport, elle a servi à la pêche jusqu'en 1971. L'association l'a rachetée au club de plongée de Notre-Dame-de-Gravenhcon qui l'utilisait depuis Le Havre comme base de plongée. En septembre 2018, d'importants travaux ont été entrepris. Il a notamment fallu changer l'étrave, l'avant du bateau, très sollicitée lors des échouages. Un chantier important de 22 mois pour un montant d'environ 30 000 euros. La restauration complète du navire a été possible grâce à l'investissement de partenaires (Crédit Agricole, Olvéa, Benoist Lair, Région Normandie, Fécamp Caux Littoral et les villes de Fécamp, Yport et Etretat) et l'investissement des bénévoles de l'association.

La caïque doit être remise à l'eau mercredi 12 août depuis le port de Fécamp. Et comme un chantier de ce genre n'est jamais fini, l'association Caïque Vierge de Lourdes va maintenant se lancer dans la restauration du moteur du navire. Elle est, pour cela, en recherche de sponsors.