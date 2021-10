Les sapeurs-pompiers de l'Orne ont été très sollicités dans la soirée du mardi 11 août et dans la nuit qui a suivi à cause de violents orages dans le département, qui ont provoqué des inondations, particulièrement dans le secteur de Flers et de Saint-Georges-des-Groseillers.

Au total, 59 sapeurs-pompiers ont été engagés en simultané sur 150 interventions et 22 engins de 14 centres de secours différents ont dû être déployés. Aucun blessé n'est à déplorer.