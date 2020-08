Handball (Nationale 1). Des Vikings de Caen armés reprennent leurs marques 

Près de cinq mois après, les Vikings de Caen sont les premiers à avoir réinvesti leur salle, mardi 28 juillet, tandis que leurs homologues du Caen Basket Calvados les imiteront à partir du lundi 17 août.

Beaucoup de nouvelles têtes ont fait leur apparition, dont Alexian Trottet, transfuge de Saint-Raphaël, mais aussi et surtout Romain Guillard. L'ex de Cherbourg, d'où il est parti avec de beaux souvenirs mais également une certaine amertume, sera amené à encadrer une équipe remaniée et tournée vers l'objectif de la montée. Pour l'heure, les voyants sont tous au vert pour l'entraîneur Roch Bedos. "Jusque-là, tout fonctionne selon le tableau que l'on s'était fixé, détaille le technicien caennais. Nous sommes sur une reprise longue, même si nous sommes partis du principe que les garçons s'étaient un minimum préparés. Le handball devient un peu plus présent dans nos séances après des jours dédiés à de la prévention physique." Sans blessures, sans mauvaises surprises aux tests Covid-19, le Caen Handball vit un été serein. En espérant que ça dure.