Sud-Manche. Une femme grièvement blessée dans un accident de scooter

Accident. Un accident de circulation entre un deux-roues et une voiture a eu lieu dimanche 9 août vers 22 h 30 sur la RD 973 à hauteur de Sartilly-Baie-Bocage, entre Granville et Avranches. Une femme de 30 ans a été grièvement blessée et héliportée au CHU de Caen.