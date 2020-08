Normandie. Où a-t-on eu le plus chaud ce vendredi ?

La Normandie suffoque, ce vendredi 7 août, et parfois les températures ont même tutoyé les records établis lors de la grande canicule de 2003.

C'est du côté de Lisieux qu'il faisait le plus chaud à 16 heures, avec 37,6°C. "La température va encore monter", estimait Hélène Poullain, prévisionniste à la station Météo France de Carpiquet. Les précédents records de chaleur dans la capitale du pays d'Auge s'établissent autour de 40°C. A Caen, on a relevé un 36,6°C, c'est la troisième température la plus élevée pour un mois d'août jamais enregistrée. "On a seulement eu plus chaud en 2003, le 5 août (38,9) et le 10 août (38,4)", détaille la prévisionniste.

Dans l'Orne, il faisait 36,3°C à Alençon à 16 heures et les températures continuaient de grimper. C'était aussi le cas à Rouen en Seine-Maritime avec 35,5°C ainsi qu'à Evreux dans l'Eure avec 36,1°C. Ces deux départements sont d'ailleurs en vigilance rouge pour la canicule.

Dans la Manche, on étouffe à Saint-Hilaire-du-Harcouët avec 36,6°C, la deuxième température la plus haute pour un mois d'août. A Maupertus, près de Cherbourg, la station météo a relevé 33,4°C. A Granville on était à 32°C, à Saint-Vaast-la-Hougue 26,5°C. S'il y a bien un coin de Normandie au frais, c'est la pointe de la Hague, avec un "petit" 22°C relevé à Goury !

Ces températures caniculaires vont se maintenir jusqu'à la nuit de lundi à mardi.