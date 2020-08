Seine-Maritime. Entreprise : Les Fées du Paradis entretiennent vos tombes

Proposer ses services pour nettoyer et entretenir les tombes, c'est l'idée de deux amies de Turretot, entre Le Havre et Goderville : Bettina Duchemin et Julie Gilles. Elles ont mûri ce projet après une longue période de chômage. Les deux amies ont créé leur entreprise, il y a presque deux mois juste après le déconfinement.

Ça s'appelle Les Fées du Paradis. Elles proposent, du Havre à Fécamp, de nettoyer une tombe, désherber, fleurir ou encore refaire les lettres. Un service qui est soit ponctuel, soit à l'année, au choix des clients.Leur activité s'adresse à des personnes ne pouvant plus se déplacer, ne supportant pas d'entrer dans un cimetière ou encore aux familles habitant loin de leur(s) proche(s) inhumés..

Les deux amies entretiennent déjà une douzaine de sépultures au Havre, à Beuzeville-la-Grenier, à Gonneville-la-Mallet et à Montivilliers.