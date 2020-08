Le Havre. Performances artistiques du samedi : demandez le programme !

Pour animer la ville pendant ce mois d'août, Le Havre a fait appel aux artistes et acteurs culturels locaux pour proposer une série d'animations, tous les samedis à 15 heures et parfois 17 heures, au pied de trois œuvres d'Un été au Havre : La Parabole (gigantesque parabole en bois), La Catène de Containers (les arches de containers) et UP#3 (sculpture blanche sur la plage). Il s'agira de performances artistiques avec parfois de la musique et de la danse.

Samedi 8 août à 15 heures - Parabole, Pré Fleuri Caucriauville

Ondes In par Jean-Baptiste Lemarchand, Malte et Black Sand (dessin, musique et danse).

Avec la ville et les industries pour toile de fond, deux artistes dessinent sous les yeux des spectateurs. Leur performance est accompagnée par la musique de Black Sand et par les déambulations d'un danseur dont les mouvements suivront les courbes de la parabole.

Samedi 8 août à 15 heures et 17 heures - Catène de Containers, esplanade Nelson Mandela

Les Zafros par la Compagnie SDF (théâtre de rue).

Trois clowns font leur cirque. Avec rien, ils font tout et s'amusent comme des petits fous. En interaction avec le public, ils présentent leurs grands numéros : Monsieur Muscle, Graziella la funambule, Gigi la Magie, jongleur, dompteur… Toutes les occasions sont bonnes pour faire leur show. En piste !

Samedi 8 août à 15 heures - Esplanade piétonne, Quai Southampton

Œuvre éphémère par Binokl (peinture sur mobilier urbain).

Sur les paravents d'un banc public, l'artiste peintre Binokl joue avec la typographie d'Un été au Havre. Sur ce quadriptyque, les formes se déploient toute en transparence et en couleurs.

Samedi 15 août à 15 heures et 17 heures - Parabole, Pré Fleuri Caucriauville

La Jupe par Anoushka Wielink, programmation La Maison Kifailangle et Pop-up (théâtre des gestes).

Vêtue d'une grande jupe en papier, l'artiste prend possession de la parabole. Elle bouge, elle danse, elle mime… Les plis de sa jupe se mélangent avec les courbes de la parabole. Au fil de la performance, l'artiste dévoile un monde caché dans les plis de sa merveilleuse jupe.

Samedi 15 août à 15 heures - UP#3, plage du Havre

Dans ma chambre à air par Marine Nouvel, Eva Matias et Maxime Liberge (danse et musique)

Serait-ce une toile d'araignée ? Le regard s'approche et découvre un enchevêtrement de chambres à air, parmi elles, deux danseuses s'animent au gré d'une musique envoûtante. Au fil des mouvements, les danseuses parviennent à s'extraire de la toile et terminent leur transe dans la mer telles des algues.

Samedi 22 août à 15 heures - Parabole, Pré Fleuri Caucriauville

Reconstruction 222 : Le slow par Clémence Weill de la Compagnie Fabula Raza et des artistes invités (performance collective dansée, théâtrale et participative).

Comment réinventer le slow ? Avec humour et chorégraphies, les artistes présenteront les caractéristiques du slow. Puis, avec la participation du public, les artistes essaieront d'imaginer de nouvelles formes de danse qui pourront être testées ensemble et à distance sur la piste.

Samedi 22 août à 15 heures et 17 heures - Catène de Containers, esplanade Nelson Mandela

Concert de Volt (drum'n'sax).

Ce power trio composé d'un saxophone ténor, d'un saxophone baryton et d'une batterie, dans un style mêlant jazz/funk/fanfare/électro offre un répertoire de compositions originales et survitaminées. Attention haute tension !

Samedi 22 août à 15 heures - UP#3, plage du Havre

Horizons par Margot Dorléans et Patrice Balvay (danse et dessin).

La verticalité du béton pour point de départ. Le paysage maritime se dévoile à travers d'immenses fenêtres ouvertes sur la mer. Puis, le sol et les galets, l'horizontalité pour accueillir la danse et le dessin. Les mouvements de la danseuse et du peintre s'étirent, se soulèvent, s'éprouvent jusqu'au point de fuite.

Samedi 29 août à 15 heures - Catène de Containers, esplanade Nelson Mandela

Samedi 29 août à 17 heures - UP#3, plage du Havre

Fractale création d'Emmanuelle Vo-Dinh, Le Phare/Centre Chorégraphique National du Havre Normandie (danse).

En mathématique, les fractales sont des objets ou images géométriques complexes, infiniment morcelés. Ici, trois corps en cercle se faisant face tissent entre eux des points de contact, des arrêts sur image, des mouvements continus, des rotations de corps, autant de ramifications incessantes des possibles déclinaisons du mouvement dansé. Sculpture en mouvement d'une apparente simplicité au commencement, l'enchevêtrement des actions, leurs temporalités et les qualités de toucher travaillent à la complexité engendrée. Toute comme pour la musique, où l'on choisit d'écouter les notes ou les espaces entre les notes, Fractale nous invite à voyager sans cesse entre les formes produites et les espaces vides en devenir. Pour cette relecture du trio appartenant initialement au diptyque Décompositions, Emmanuelle Vo-Dinh choisit d'introduire la musique d'Henri Purcell en résonance au silence unique présent dans la version originelle.