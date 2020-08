Cherbourg-en-Cotentin. Le petit train touristique s'adapte au Covid-19

Voila une idée sympathique pour les vacances ! A Cherbourg, certains visiteurs décident, à la sortie de la Cité de la Mer, de se laisser tenter par une balade dans le petit train touristique. Ils admirent le cœur de ville et son port, avec en arrière fond les explications du guide au micro. La saison est relativement satisfaisante pour Guillaume Danjou, aux commandes depuis sept ans, avec des passagers principalement Français et des familles. Mais elle commence bien trop tard... Habituellement, entre 6 000 et 7 000 personnes se déplacent chaque été. Cette année, l'activité n'a repris que depuis le 5 juillet (contre début avril normalement) à cause de la crise sanitaire, soit 50 % du chiffre d'affaires en moins. "J'espère au moins sauver les charges", confie-t-il.

En raison du Covid-19, les passagers doivent porter un masque à bord du train et laisser un espace entre les groupes de voyageurs. Seules une quarantaine de places sont occupées sur les 54 au total.

Ouvert 7j/7, départ à 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h, 17h, de la Cité de la Mer.