[Actualisé] Le Havre. Prise d'otages dans une banque : le forcené s'est rendu

Prise d'otages au Havre. Un homme armé a fait irruption au sein de l'agence BRED Banque Populaire du boulevard de Strasbourg vers 17 h. L'alerte a été donnée rapidement. L'homme a pris en otage du personnel et des clients, six personnes. Tout le périmètre a été bouclé par les forces de l'ordre. Le dispositif est assez impressionnant.

Opération de Police en cours boulevard de Strasbourg @LH_LeHavre

Respectez le périmètre de sécurité mis en place par @PoliceNat76600 pic.twitter.com/c5EfJrzlu5 — Police nationale 76 (@PoliceNat76) August 6, 2020

Le boulevard de Strasbourg bouclé par les forces de l'ordre. - Gilles Anthoine

Le dispositif de sécurité est très important. - Gilles Anthoine

Les employés des bureaux et commerces voisins ont été priés de quitter leur travail. Les riverains ont trouvé refuge à l'Hôtel de ville où une cellule de crise a été mise en place. Les revendications du preneur d'otages ne sont pas encore connues. La police du Havre a fait appel au Raid qui est arrivé sur les lieux rapidement peu après 19h. Les policiers du Raid sont arrivés en hélicoptère sur l'aéroport d'Octeville-sur-Mer. Ils ont été amené sur les lieux de la prise d'otages par un Bus Lia.

Braquage #Havre. Le Raid est en mouvement. pic.twitter.com/cVYC59sU25 — Tendance Ouest 76 (@Tendanceouest76) August 6, 2020

L'AFP indique que selon une source policière, qui précise que l'homme disposerait d'une arme de poing, six personnes ont été initialement prises en otage et une première a été rapidement libérée.

Selon l'officier de communication de la DDSP, une deuxième personne a été libérée avant l'arrivée du Raid.

L'auteur, âgé de 34 ans, est connu pour des antécédents psychiatriques, a indiqué une source proche de l'enquête. Il est également fiché au TAJ (Traitement d'antécédents judiciaires) pour enlèvement, séquestration et port d'arme. En 2013, le même homme, porteur d'une arme de poing et d'une grenade lacrymogène, avait pris en otage pendant plus de deux heures quatre personnes dans une banque CIC de Paris avant de se rendre à la police. Il réclamait alors un logement social pour lui et son fils.

Ses revendications restent flouent : le preneur d'otages a fait état de revendications en lien avec les enfants en Palestine.

Le Ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin, indique sur Twitter qu'il est attentif à la situation du Havre.

De Beauvau, je suis la situation au Havre avec beaucoup d'attention, en étroit contact avec le Préfet et le Directeur général de la Police nationale.



Suivez les consignes de la @prefet76. https://t.co/3WXC5kQQcE — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 6, 2020

Vers 20h, un troisième otage a été libéré.

Braquage #Havre il semble que les otages soient libérés, au moins 3. pic.twitter.com/wRhmy4uAFZ — Tendance Ouest 76 (@Tendanceouest76) August 6, 2020

Vers 21h, un quatrième otage a été libéré. Il resterait deux otages à l'intérieur de la banque.

Vers 21h30, de l'eau et de la nourriture ont été déposées dans la banque, selon le journaliste de Tendance Ouest présent sur place.

A 22h30, jeudi 6 août, l'opération de police est toujours en cours.

A 22h45, jeudi 6 août, le preneur d'otages s'est rendu. Il est placé en garde à vue. Tous les otages sont libérés. Les démineurs inspectent les lieux par précaution. Il n'y a pas eu de coup de feu et tous les otages sont sains et saufs.

Félicitations et remerciements appuyés aux services de l'Etat, à la police nationale et aux policiers du RAID qui, encore une fois, ont fait un remarquable travail au service de nos concitoyens. Tellement fier et reconnaissant. @GDarmanin — Edouard Philippe (@EPhilippe_LH) August 6, 2020

Un témoin de la scène a filmé lorsque le forcené s'est rendu.