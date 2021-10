Normandie. Vacances : le phénomène de l'échange de maisons

C'est une pratique de plus en plus courante : échanger ses maisons pour les vacances. Et la crise sanitaire semble avoir accentué le phénomène. Le site internet HomeExchange a enregistré 18 000 nouveaux membres depuis mai. 11 800 nuitées ont eu lieu en juillet en Normandie, soit 26 % de plus qu'en 2019. Dans notre région, plus de 6 000 maisons et appartements sont présents sur ce site et la Normandie est la 6e région à faire le plus d'échanges de maisons en France. Un échange gratuit, si ce n'est l'abonnement annuel au site de 130 €.

Sylviane Levallet, une adepte de l'échange de maisons Impossible de lire le son.

Pas de mauvaise surprise

Parmi ces adeptes de l'échange de maisons : Sylviane Levallet, de Saint-Arnoult, près de Lillebonne. Elle a sauté le pas après ses vacances d'août 2018, elle qui avait toujours peur de se faire cambrioler. Et depuis, Sylviane Levallet et sa famille voyagent beaucoup plus. Alors qu'auparavant, elle partait une à deux fois par an, Sylviane a déjà réalisé 13 échanges de maisons à travers toute l'Europe (Amsterdam, Bruxelles, Bruges ou encore Barcelone). Cet été, elle va laisser sa maison à des Grenoblois et des Néerlandais. En fin d'année, elle partira en Irlande et à Berlin. Laisser sa maison à des "étrangers" ne l'inquiète pas. Sylviane n'a jamais eu de mauvaise surprise. L'abonnement au site comprend une assurance.

Il existe une multitude de sites proposant des échanges de maisons. Parmi les plus importants, outre HomeExchange, on peut citer Intervac.fr, Trocmaison.com ou encore Homelink.