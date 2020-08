Normandie. Fortes chaleurs : alerte à la pollution de l'air ce vendredi

Avec les fortes chaleurs qui touchent la Normandie, l'Eure et la Seine-Maritime vont être touchés par une pollution de l'air à l'ozone, vendredi 7 août. La préfecture de l'Eure a déclenché une procédure d'information et de recommandation, tout comme la préfecture de la Seine-Maritime.

Formation d'ozone

"Les fortes chaleurs et le fort ensoleillement favorisent la formation d'ozone. Compte tenu des prévisions météorologiques, un dépassement du seuil d'information et de recommandation est attendu pour demain vendredi 7 août sur les départements 76 et 27 et probablement sur la partie Est du Calvados", explique la préfecture de l'Eure.

Ce sont notamment les personnes vulnérables et sensibles qui doivent faire attention dans cette situation avec plusieurs recommandations :

• Privilégiez des sorties plus brèves et celles qui demandent le moins d'effort

• Évitez les sorties durant l'après-midi lorsque l'ensoleillement est maximum

• Évitez les activités physiques et sportives intenses (qui obligent à respirer par la bouche) en extérieur, dont les compétitions ; celles peu intenses à l'intérieur peuvent être maintenues

• Prenez conseil auprès de votre médecin pour savoir si votre traitement médical doit être adapté le cas échéant

• En cas de gêne respiratoire ou cardiaque, prenez conseil auprès d'un professionnel de santé

Il est aussi demandé, pour limiter cette pollution atmosphérique, de privilégier les transports en commun ou le covoiturage et de réduire de 20 km/h sa vitesse sur les grands axes.