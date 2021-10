Alençon. C'est la canicule : la Ville se prépare et appelle à la vigilance

Un épisode de canicule avec de fortes chaleurs en journée, et des températures qui resteront élevées durant la nuit, est annoncé sur la France à partir du jeudi 6 août. En Normandie, ce sera notamment le cas sur le sud du département de l'Orne.

Afin de prévenir les conséquences que pourraient occasionner les fortes chaleurs, la Ville d'Alençon a mis en place des mesures de prévention de la canicule, particulièrement adressées aux personnes âgées. Un dispositif de repérage et d'accompagnement a été mis en place pour toutes personnes vulnérables qui peuvent être fragilisées en cas de fluctuation de température et de fortes chaleurs.

Les recommandations

Les Alençonnais qui le souhaitent peuvent s'inscrire auprès du Centre Communal d'action sociale (CCAS) de leur ville. Ils peuvent aussi prendre contact avec ce service et recevoir, en cas de besoin, des réponses et des conseils utiles, de la part d'un agent spécialisé.

De plus, les agents qui sont chargés quotidiennement du portage des repas à domicile, notamment aux personnes âgées, sont formés. Ils leur rappellent chaque jour les recommandations et bons conseils, pour mémoire :

• il faut se protéger de la chaleur, bien sûr éviter les sorties et plus encore les activités physiques aux heures les plus chaudes. Il faut maintenir les fenêtres fermées tant que la température extérieure est supérieure à la température intérieure, et ne les ouvrir que le soir et la nuit, en provoquant des courants d'air.

• il faut se rafraîchir : privilégier les endroits frais et climatisés, prendre régulièrement dans la journée des douches ou des bains et/ou s'humidifier le corps plusieurs fois par jour à l'aide d'un brumisateur ou d'un gant de toilette, sans se sécher.

• il faut boire beaucoup, régulièrement même si l'on n'a pas soif : eau, jus de fruit et éviter la consommation d'alcool.

Enfin, il faut aider et se faire aider : ne pas hésiter à demander de l'aide à un parent ou à un voisin.

Durant tout cet épisode de canicule, chacun est invité à s'informer de l'état de santé des personnes isolées, fragiles ou dépendantes, dans sa famille et dans son entourage. N'hésitez pas à les aidez à manger et à boire.

Centre Communal d'Action Sociale, 24 place de la Halle au blé à Alençon (en face de la Halle au blé). Ouverture du lundi au vendredi : 02 33 32 41 11 accueil-ccas@ ville-alencon.fr