Tour de Pologne: pronostic vital engagé pour Fabio Jakobsen

"L'état est très grave. Sa vie est directement menacée. Une perte de sang énorme et d'importantes blessures (...) Il a perdu beaucoup de sang, mais on a réussi à l'intuber, ses voies respiratoires étaient libres. On lui a donné de l'oxygène, tous les médicaments nécessaires. Le coeur fonctionnait bien. Il n'a pas de blessure à la cage thoracique, c'est surtout le crâne et le cerveau", a déclaré Barbara Jerschina à la télévision polonaise Polsat Sport.