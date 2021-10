L’adversaire du week-end ne sera pas le moindre. En effet, les Savoyards ont terminé quatrièmes de la saison régulière précédente et sont sortis de la compétition en quarts de finale des play-offs, en s’inclinant deux victoires à une face à Fos-sur-Mer. Les Rouennais, eux, rappelons-le, avaient terminé à une médiocre 14e place, évitant de peu la relégation en Nationale 1.

Pourtant, l’équipe version 2012-2013 montre aujourd’hui un visage convaincant. Après une dernière victoire obtenue en amical sur le parquet du Portel vendredi 21 septembre (71-77), avec, encore une fois, un très bon O’Darien Bassett auteur de 17 points, 7 rebonds et 10 passes décisives, et un Tai Wesley à 20 points, les Rouennais ont clos pour le mieux leur phase de préparation. Le bilan : six victoires, un match nul et cinq défaites.

Après des débuts assez difficile, les joueurs de Laurent Sicarra commencent à trouver leurs marques dans cet effectif renouvelé à presque 100 %.