Politique. Chantal Jourdan, nouvelle députée de l'Orne

Depuis le lundi 3 août, le département de l'Orne a une nouvelle députée, Chantal Jourdan, jusqu'alors suppléante de Joaquim Pueyo, et qui le remplace puisque lui est redevenu maire d'Alençon.

Cette mère de famille explique en toute simplicité qu'elle faisait encore la semaine dernière son travail de psychologue à La Ferté-Macé et à Domfront et que c'est pour elle un véritable changement de vie. Elle avoue qu'elle a elle-même encore du mal à mesurer ce qui lui arrive. Chantal Jourdan profite des vacances parlementaires pour progressivement prendre ses marques dans l'Orne, avant le Palais Bourbon à Paris en septembre, où elle stresse un peu à l'idée de sa première prise de parole dans l'hémicycle. "Mais j'y vais avec beaucoup de détermination", affirme la membre du groupe socialistes et apparentés. Elle a demandé à faire partie d'une commission permanente parmi "développement durable", "affaires sociales et santé", ou "éducation et culture". "Mon objectif est de faire avancer une société durable", explique-t-elle. Sa nouvelle vie passe par un emploi du temps de parlementaire : à Paris les mardis, mercredis, jeudis. En circonscription les autres jours, "avec une permanence à Alençon, mais aussi une autre dans le Domfrontais", précise-t-elle.