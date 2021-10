Orne. La préfecture rappelle "comment bien porter le masque" face au Covid-19

Alors "que l'équilibre est fragile et que nous pouvons basculer à tout moment vers une reprise incontrôlée de l'épidémie de Covid-19 en France", a averti le Conseil scientifique qui guide le gouvernement, la préfecture de l'Orne a rappelé "comment bien porter le masque". Depuis le temps, on pourrait s'attendre à ce que chacun sache comment faire, mais on croise encore trop souvent des passants qui portent le masque Covid-19 de façon totalement inefficace. La préfecture, donc, rappelle "qu'il ne doit laisser ni le menton, ni le nez, découverts. Il ne doit pas être porté sous le menton". Et "une fois correctement ajusté, ne le touchez plus !", rappelle la préfecture. Enfin, le port du masque est obligatoire avant d'entrer dans tout commerce.