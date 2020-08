Le Havre. Une carte vélos et randos à l'échelle de l'Estuaire de la Seine

C'est une première à cette échelle. Le Pôle métropolitain de l'Estuaire de la Seine (Seine-Maritime, Calvados et Eure) a publié en juillet une carte des itinéraires vélos, randos et des espaces naturels de l'ensemble de son territoire (la pointe de l'estuaire sur les deux rives de la Seine). La carte répertorie les voies cyclables, que ce soit les itinéraires européens et nationaux (Vélomaritime, Seine à vélo) ou les boucles et itinéraires locaux, pour un parcours sportif ou une balade en famille. La carte permet aussi de visualiser les chemins de grande randonnée et sentiers de grande randonnée de pays. Enfin, elle propose une sélection de quelques espaces naturels à visiter pour une ballade ou un pique-nique.

Une carte d'itinéraires vélos et randos. - Pôle métropolitain de l'estuaire de la Seine

La carte est disponible en version papier dans les offices de tourisme et les mairies du territoire du Pôle métropolitain de l'estuaire de la Seine. Il est aussi possible de la télécharger depuis le site internet du pôle métropolitain. Le Pôle qui a également publié l'année dernière une carte présentant les richesses touristiques des deux rives de la Seine.