[Vidéo]. Un documentaire sur Christophe Leboucher, le dernier pêcheur à la tâte d'Etretat

Connaissez-vous la pêche à la tâte ? Il s'agit d'une pêche à pied traditionnelle le long du littoral seinomarin qui consiste à fouiller les interstices et le dessous des rochers à l'aide des doigts pour capturer des tourteaux, des étrilles, des homards ou encore des araignées. Une technique qui se perd.

La saison des tourteaux de Martin Benoist. - Tell me Films et Pays des Miroirs

Martin Benoist, un jeune réalisateur installé à Etretat depuis six ans, a tourné un film documentaire ("La saison des tourteaux") sur le dernier pêcheur à la tâte d'Etretat. Il s'appelle Christophe Leboucher. Malvoyant profond depuis l'enfance, il connaît pourtant par cœur l'estran et ses trous à tourteaux. "Filmer Christophe qui est malvoyant me questionne sur la prépondérance, voire la domination, du visuel, des images, dans notre rapport au réel et à la beauté". Christophe ne voit pas les falaises mais il ressent la beauté de ce paysage sauvage.

Le documentaire "La saison des tourteaux" est diffusé sur France 3, mercredi 5 août à 23 h 10, puis disponible un mois en replay sur le site internet de la chaîne.