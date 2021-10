Calvados. "Il fallait être efficace et rapide" : CRS, il sauve un bébé de l'étouffement

"C'est un réflexe". Le brigadier-chef Rodolphe Blangy, chef de plage des CRS maîtres-sauveteurs en poste sur la plage de Houlgate, est modeste. Pourtant, dimanche 2 août, il a sauvé la vie d'un petit garçon âgé de 18 mois. "Nous avons été alertés par l'Etablissement des bains, à l'heure du déjeuner, raconte le CRS, membre de la compagnie 18 de Poitiers. Le petit garçon, prénommé Kenzo, vient d'ingérer un nuggets, mais l'aliment ne passe pas. "Il était en arrêt ventilatoire. Nous avons effectué la technique des claques dans le dos." Dès la deuxième, l'enfant va mieux, avant que la totalité de la nourriture ne soit dégagée.

"Nous sommes entraînés pour cela"

"Nous sommes est entraînés pour cela. Il y a de adrénaline mais le facteur stress est effacé, nous sommes concentrés. Il fallait être efficace et rapide", poursuit le CRS, accompagné par un jeune sauveteur de la SNSM sur l'intervention. Une fois la panique passée, Kenzo a pu passer le reste de l'après-midi sur la plage, avec sa famille originaire de l'Orne. Sous le regard des sauveteurs... "Quand on a sauvé des vies, on sait pourquoi on fait ce métier."