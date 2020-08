Calvados. Un bébé de 18 mois sauvé par un CRS sur la plage

C'est une journée qui aurait pu tourner au drame. Dimanche 2 août, à la mi-journée, des nageurs-sauveteurs CRS de la police nationale et de la SNSM postés sur la plage de Houlgate sont alertés pour secourir un enfant âgé de 18 mois. Ce dernier ne peut plus respirer, en raison d'un morceau de nourriture coincé dans sa trachée. Un sauveteur CRS a alors procédé aux gestes de premiers secours et est parvenu à sauver l'enfant, prénommé Kenzo. Cet acte de bravoure lui a valu les félicitations du préfet du Calvados, saluant "le sang froid, le professionnalisme, la rapidité d'intervention des nageurs sauveteurs". Une intervention soulignée aussi sur Twitter par Marlène Schiappa, ministre déléguée à la citoyenneté.

Le préfet du #Calvados salue le sang froid, le professionnalisme, la rapidité d'intervention des nageurs sauveteurs #CRS de la @PoliceNationale qui ont sauvé la vie du petit Kenzo, 18 mois, en arrêt ventilatoire après s'être étouffé avec de la nourriture sur la plage d'#Houlgate. pic.twitter.com/SDqvVyOh56 — Préfet du Calvados (@Prefet14) August 3, 2020