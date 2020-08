Orne. Une borne holographique au château d'Alençon

Valorisation du patrimoine. Une borne holographique a été inaugurée vendredi 31 juillet dans le parc Simone Veil, au pied des tours du château d'Alençon (Orne).

" Réhabiliter le château à la visite des touristes est un vieux rêve ", a déclaré le maire d'Alençon Joaquim Puyeo lors de cette inauguration. Un rêve à 12 millions d'euros, selon les estimations des années 2010, ça calme les ardeurs…

C'est donc petit à petit que le château se redécouvre aux Alençonnais et aux visiteurs. D'abord par le réaménagement en parc urbain des cours de l'ex-prison, que le lieu a abritées durant plus de 2 siècles, jusqu'en 2009. Ces cours sont ouvertes au public depuis fin 2019. La nouvelle borne holographique va désormais permettre aux visiteurs du lieu d'en savoir davantage sur l'histoire et l'ampleur du château d'Alençon, de 1170 à nos jours. Une vaste partie de celui-ci a été détruite sur ordonnance royale, car la puissance des Ducs d'Alençon qui régnaient sur 400 000 habitants, du nord-Sarthe à la Manche, faisait de l'ombre au roi…

La borne holographique est en libre accès, aux heures d'ouverture du parc Simone Veil, en attendant de pouvoir découvrir Alençon du haut des tours du château...