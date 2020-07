Calvados. Un mois de juillet tranquille au parc d'accrobranche West Adventure

Pendant les grandes vacances, pourquoi ne pas prendre un peu de hauteur avec l'accrobranche ? Cette année, c'est différent, coronavirus oblige. Baudriers et casques sont désinfectés régulièrement, mais la fréquentation reste timide. "Au début, les gens étaient un peu méfiants" constate Frédéric Thibaut, l'un des gérants de West Adventure, parc situé à Reviers, près de Courseulles-sur-Mer. Ouvert depuis le 30 mai, il accueille d'habitude un grand nombre d'étrangers, comme des touristes belges et hollandais. "Même s'ils sont en Normandie, ils restent confinés dans leurs campings !" estime le gérant. Les clients français, eux, sont bien présents. "On a vu qu'il n'y avait pas grand foule, cela nous a poussés à prendre nos places" explique Aya Bourab, venue de la région parisienne. "On est en plein air, et puis on n'est pas dans une région trop infectée pour l'instant", expose Éric Hamel, originaire de Bernières-sur-Mer, qui a emmené ses petits enfants faire de l'accrobranche, "en plus, les règles sanitaires sont bien respectées".

À cause de la baisse de la fréquentation, le parc a dû réduire ses effectifs, avec deux saisonniers en moins par rapport aux années précédentes.