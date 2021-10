Passion Brésil à Rouen : danse et percussions à gogo

Aujourd’hui, l’association, présidée par Mélanie Brûlé, compte 80 adhérents. Elle s’est fait connaître en organisant des spectacles amateurs et professionnels. Mais Agogô Percussions propose également des cours de danse afrobrésilienne (un mélange de danse africaine et de samba) ainsi que de percussions brésiliennes, comme le surdo, la caisse claire, le repique et la timba.

Agogô Percussions, qui a été agréée “jeunesse et éducation populaire”, développe de nombreuses actions culturelles régulières ou ponctuelles à l’égard des jeunes, à partir de la crèche et jusque dans le secondaire, mais aussi auprès de personnes handicapées. Tout l’enjeu des animateurs consiste à transmettre aux publics "les cultures que l’on connaît par la musique", indique Emilie Coudray, chargée de communication. "La musique permet de se réunir et de s’ouvrir aux autres".

Pratique. Agogô Percussions, Maromme. Infos. 02.32.82.02.32 ; www.agogopercussions.com.