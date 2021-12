La danse mandingue, c'est fou et ça muscle !

Les uns hésitent ; les autres, une fois initiés, ne lâchent plus, préférant la danse à la musculation. Cela fait trois ans que l’association Métis’art propose des cours de danse mandingue à Rouen et Yvetot. “Beaucoup croient venir danser pour se défouler mais la danse mandingue, comme le classique ou l’afro-contemporain, est un art”, rappelle Abib Sow, professeur de danse chez Métis’art.

Danse tonifiante

Originaire d’Afrique de l’ouest, le mandingue est une danse ancienne, traditionnelle et rythmée. Elle parle du quotidien et annonce des évènements marquants, autrefois la venue d’un roi, aujourd’hui un baptême, un mariage ou tout autre moment fédérateur. Si la cadence des percussions est immuable, les pas, eux, évoluent au gré des chorégraphes.

Quand elle est bien pratiquée, elle permet de brûler la graisse. Elle tonifie les fessiers, les jambes et le bas du corps tout en l’assouplissant. Tout le corps bouge même les orteils et les doigts. Les sons des djembés ont ce pouvoir étrange et instinctif de vider la tête et d’absorber le stress des pratiquants. “Cela fait vibrer le cœur et fait du bien.Ainsi, on a de l’énergie à donner.”

Outre l’aspect physique, le mandingue demande à l’élève beaucoup de concentration et de mémoire afin de coordonner rythmes et enchaînements. Bref, elle muscle le corps et l’esprit.

A noter que les Rouennais et Rouennaises peuvent également pratiquer d’autres danses africaines telles que le sabar, le Mbalax ou l’afro-contemporain.