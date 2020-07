Cherbourg-en-Cotentin. Covid-19 : le public déserte les salles de cinéma

La crise économique liée au Covid-19 n'a pas épargné les salles de cinéma, victimes de l'été, du report de sortie des blockbusters américains, et de l'inquiétude des spectateurs liée aux conditions sanitaires... Le CGR (Multiplexe) de Cherbourg-en-Cotentin, a par exemple vu sa fréquentation baisser de 70 % depuis sa réouverture le 22 juin, par rapport à l'été dernier. En conséquence, le directeur, Frédéric Mouchel, a suspendu les séances de 11 h et de 22 h depuis lundi 27 juillet. Pour réduire les charges qui pèsent sur l'établissement, seulement 2 salariés sur 10 au total continuent de travailler à temps plein.

Alors comment attirer à nouveau le public ? Le directeur du CGR, Frédéric Mouchel :

Le CGR compte, entre autres, sur la sortie prochaine du mastodonte américain "Tenet" de Chrisopher Nolan, prévue le 26 août. De son côté, le CGR Odéon qui a rouvert plus tard, le 15 juillet dernier, s'en sort un peu mieux. Le cinéma qui programme principalement des films d'auteurs et indépendants enregistre "une baisse de 35% chaque semaine par rapport à la même période l'année dernière" d'après Sylvie Brisset, la directrice, qui craint davantage de départs en vacances lors du mois d'août de la part de ses habitués. "La reprise du cinéma est assez compliquée, les distributeurs hésitent à sortir des films et le calendrier des sorties se modifie chaque semaine". Pas facile de s'y retrouver.