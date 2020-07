Alençon. Inauguration du nouveau parvis végétalisé et piéton de la gare SNCF

Le préfet de région devait venir de Rouen à Alençon, jeudi 30 juillet, mais c'est le secrétaire général de la préfecture de l'Orne qui représentera l'État lors de l'inauguration du pôle d'échange multimodal de la gare SNCF, nouvelle esplanade piétonne et végétalisée qui donne un nouvel aspect à tout ce quartier. Pour la réalisation de ce parvis, plusieurs maisons ont dû être rasées, de même que l'ancien buffet de la gare, pour implanter une centaine de places de parking ainsi qu'une nouvelle gare des bus et un abri pour une trentaine de vélos. Un chantier d'un coût de plus de 3 millions d'euros. Le président de la Région Normandie et le directeur régional des lignes normandes à la SNCF devraient être présents, en plus des élus locaux.