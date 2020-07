Le Havre. La députée Agnès Firmin-le-Bodo démissionne du conseil municipal

Agnès Firmin-le-Bobo a remis mardi 28 juillet sa démission du conseil municipal du Havre au préfet de Seine-Maritime et au maire de la cité Océane. L'élue est touchée par le non-cumul des mandats. Elle, qui était la numéro deux de la liste d'Édouard Philippe lors des municipales 2020, a décidé de rester députée et conseillère départementale. Agnès Firmin-le-Bodo indique que ce choix "relève du crève-cœur" et y avoir mûrement réfléchi pendant un mois. "Mon envie et ma volonté de porter les dossiers du Havre, de la communauté urbaine, sont intactes et je sais pouvoir continuer à le faire. Les enjeux pour notre territoire sont nombreux et je les porterai avec pugnacité dans les deux mandats qui restent les miens."