Normandie. Payer ses impôts au bureau de tabac : la mesure étendue

Plus besoin d'attendre aux guichets des administrations publiques pour payer ses factures ! Depuis mardi 28 juillet, le gouvernement a généralisé le "paiement de proximité". Il est possible de régler ses impôts, ses amendes, ses factures du service public (crèche, hôpital…) dans un peu plus de 5 000 bureaux de tabac. Une période de test a été effectuée dans plusieurs départements, dont le Calvados, depuis mai dernier.

"Cela marche comme un ticket de loterie. On flashe le code de leur facture et cela nous dit combien le client doit régler", indique Denis Benoist, buraliste à Caen. S'il n'a reçu qu'un client pour cette opération depuis le début de l'expérimentation, il voit tout de même un intérêt pour ce nouveau service : "Cela peut nous ramener un peu de clientèle. Les gens peuvent nous acheter quelque chose en plus lorsqu'ils viennent." Il est possible de régler en espèce, dans la limite de 300 €, ou par carte. Pour le moment, 44 bureaux de tabac sont concernés dans le Calvados, 41 dans l'Orne et 49 dans la Manche.

Retrouvez la liste des bureaux de tabac concernés sur le site : impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite