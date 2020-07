Rouen. Hockey : le défenseur Pierre Crinon reconduit chez les Dragons

Après Matija Pintaric et Joël Caron en début de semaine, c'est au tour du jeune défenseur international français de 24 ans Pierre Crinon de resigner chez les jaunes et Noirs pour une saison supplémentaire.

Arrivé des Rapaces de Gap l'année passée, le solide défenseur d'1m95 pour 100 kg, natif de Reims, a réalisé une bonne première saison sous le chandail rouennais avec un total de 17 points (5 buts et 12 assistances en 33 rencontres). Avec Enzo Cantagallo, Florian Chakiachvili et Cam Barker, la défense des Dragons est désormais composée de quatre éléments avant l'annonce de prochaines arrivées et peut-être de la reconduction du capitaine Matthieu Roy.