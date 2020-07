Seine-Maritime. Le Big tour fait étape au Havre et à Dieppe en août

L'événement assure faire la promotion du savoir-faire entrepreneurial français. Le Big tour fait étape au Havre, samedi 15 août et à Dieppe, dimanche 16 août. L'événement met particulièrement en avant l'industrie, l'innovation, les nouvelles technologies et l'emploi. "Vous pourrez piloter un avion, conduire un camion, rentrer dans le bus de la plasturgie... Beaucoup d'emplois sont à la clé et beaucoup de stages également", détaille Patrice Begay, directeur exécutif de BPI qui organise l'événement. Le village de 3 000 m2 ouvre ses portes dès 17 heures avec plus d'une soixantaine d'animations.

Soirée de concert

Suivent dès 21 heures les concerts de Barry Moore, Patrice et DJ Mico C. L'entrée est gratuite pour tous.