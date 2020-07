Cinéma. "Sur les traces d'Arsène Lupin", un film tourné principalement en Seine-Maritime

Le gentleman cambrioleur Arsène Lupin fascine. Alors que le célèbre acteur Omar Sy est venu récemment en tournage à Etretat (Seine-Maritime) pour la série événement Arsène Lupin sur Netflix, intéressons-nous au nouveau film de Thierry Beaufils, réalisateur et comédien de Gruchet-Le-Valasse. "Sur les traces d'Arsène Lupin" est un long-métrage disponible au cours duquel l'action et le genre romantique se mélangent. C'est une adaptation du roman de Maurice Leblanc.

Des bénévoles uniquement

"Arsène Lupin, je l'ai rencontré quand j'étais au collège. J'ai lu toutes ces aventures. J'ai également vu des séries à la télé. Et un jour, j'ai eu envie de parler de ce personnage et faire découvrir Maurice Leblanc, son créateur". Thierry Beaufils a alors monté des pièces de théâtre, des spectacles, avant de passer derrière la caméra pour son premier film, réalisé il y a quelques années. Un moyen-métrage intitulé "La Comtesse de Cagliostro" (Il raconte l'univers d'Arsène Lupin). "Comme je n'ai pas pu tout raconter dans ce film, je me suis dit : je vais en faire un autre. C'est lors de l'avant-première de "La Comtesse de Cagliostro"que j'ai rencontré Laurent Le Bouc". De cette rencontre est née une collaboration, car c'est Laurent Le Bouc, à l'origine de l'association LLB 76 Production, qui a produit "Sur les traces d'Arsène Lupin". "Ce n'est pas un documentaire, même si ça y ressemble, car on se balade à travers toute la Seine-Maritime et on termine à Montmartre avec Michou (ancien directeur de cabaret), qui a accepté de jouer un rôle", glisse Laurent Le Bouc. Le tournage, c'était en 2017-2018. Seuls des bénévoles ont pris part à ce projet. Une trentaine en tout. "Des gens passionnés. Cela a été une belle aventure humaine. Ce n'est pas mon film, c'est notre film. J'ai pu faire partager ma passion pour Arsène Lupin. J'ai également fait découvrir Maurice Leblanc à certaines personnes", se félicite Thierry Beaufils. Ce long-métrage, qui va sortir en DVD, dure 1h45. "Il y a eu 56h d'images. Le monteur, Philippe Grouard, a passé quasiment un an et demi sur ce projet". Il y aura aussi des séances en avant-première, "à Caudebec-en-Caux où nous avons tourné pas mal de scènes. Il y aura sûrement une projection à Lillebonne. On devrait aussi le diffuser à Paris pour les amis de Michou ainsi que pour les figurants parisiens". D'autres projets devraient éclore. Pour les concrétiser, de nouveaux bénévoles sont les bienvenus. "On recherche notamment un preneur de sons. On a également des besoins en ce qui concerne l'éclairage".