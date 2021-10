Agglo de Rouen. Un réseau de trafic d'animaux exotiques démantelé

Il aura fallu du temps et la coopération des polices française et suisse pour mener à bien cette enquête. Entre 2018 et le mois de juin 2020, ce travail a permis d'identifier et de démanteler un réseau de trafic d'espèces protégées qui agissait depuis l'agglomération de Rouen.

Des "dizaines d'oiseaux rares" morts

Selon la police nationale de Seine-Maritime, qui médiatise ce joli coup de filet, "les deux compères utilisaient une oisellerie ouverte sans autorisation et usant de faux documents" pour revendre des perroquets rares et "ils étaient également responsables de la mort de dizaines d'oiseaux rares", jusqu'à leur mise en garde à vue. L'enquête a toutefois permis de retrouver la trace de Fargo, un cacatoès de Banks, qui avait été "revendu frauduleusement en Suisse".

Renvoyés devant la justice française, les deux hommes sont accusés de trafic d'espèces protégées, de faux et d'usage de faux.