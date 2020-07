Seine-Maritime. Un homme de 82 ans porté disparu près de Dieppe

La gendarmerie de Seine-Maritime relaie l'avis de recherche sur ses réseaux sociaux. Claude Noël, 82 ans, habitant de Petit-Caux, n'a plus été vu depuis qu'il a quitté son domicile dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 juillet. C'est un homme d'1,50 m, de corpulence normale, aux cheveux courts poivre et sel, aux yeux verts et qui porte des lunettes.

[DISPARITION INQUIÉTANTE] Avis de recherches concernant Mr NOEL Claude né 11/01/1938 et demeurant à GLICOURT commune de... Posted by Gendarmerie de Seine-Maritime on Wednesday, July 22, 2020

La gendarmerie précise qu'il a quitté son domicile avec son véhicule, une Suzuki Ignis rouge.

"Il a été suivi le 20 juillet vers 1 heure par un automobiliste sur la départementale 925 sur la commune de Berneval jusqu'à la descente à la plage de Puys", indique la gendarmerie. Son véhicule a ensuite été découvert le lundi 20 à 23 h 30 par la police de Dieppe sur le parking du camp de César à Puys.

En cas d'informations, contactez la gendarmerie du Tréport au 02 35 86 14 66.