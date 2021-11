Caen. Des vêtements d'occasion chez Léon et Léone

Quoi de plus difficile et de plus coûteux pour les parents que de renouveler la garde-robe de leurs enfants tout au long de leur croissance ? C'est dans ce cadre que Lison Terrier, gérante de la boutique Léon et Léone à Caen propose de racheter les vêtements devenus trop petits pour vos enfants. Elle revend ensuite ces vêtements, de seconde main, dans sa boutique du plein centre-ville, à l'esprit cocooning.

Léon et Léone, 9 rue Demolombe à Caen, est ouvert du mercredi au samedi de 10 heures à 18 heures.