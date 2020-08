Caen. Un nouveau concept signé "les Baratineurs"

Deux ans après l'ouverture de leur Crémerie rue aux Namps à Caen, Baptiste Evrard et Justine Vialle ont ouvert Au rendez-vous des Baratineurs, 26 rue Demolombe. Leur salarié Josselin concocte plats et produits faits maison, à consommer sur place ou à emporter, dans la lignée de la Crémerie. Cet été, vous pourrez déguster des glaces artisanales et, à partir de la rentrée, un brunch sera proposé. Les gérants prévoient des soirées dégustation et à thèmes, ainsi que des ateliers. Ouvert du mardi au samedi de 12 heures à 18 heures.