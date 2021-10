Cotentin. Rendez-vous pour une balade en Solex sur la côte est de la Manche !

À mi-chemin entre Saint-Sauveur-le-Vicomte et Bricquebec, dans un vieux garage rempli de Solex, siège l'association les Solex du Donjon, créée par des passionnés pendant le confinement. La bande remet au goût du jour, ces vieux cyclomoteurs de l'après-guerre. Elle innove même, en fabriquant des nouveaux objets roulants, comme le Triplex, un Solex à 3 sièges, ou la Trottisolex, une trottinette avec un moteur de Solex. Ce samedi 25 juillet, ils organisent leur première balade à Solex sur la côte est de la Manche, vous pourrez apercevoir une trentaine de ces deux-roues entre Quinéville et Utah Beach.

Au premier plan, le triplex, l'un des objets dérivés fabriqué par les membre de l'association

Reportage Solex Impossible de lire le son.

Et pour ceux qui ont un Solex chez eux et qui voudraient se joindre à la balade, c'est encore possible. Pour cela, rendez-vous sur la page Facebook le solex du donjon.