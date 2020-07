Caen. Ils font le test du Covid-19 avant leur départ en vacances

Sur le parking du Zénith de Caen, les voitures font la queue pour le drive test Covid-19, gratuit, sans rendez-vous et sans ordonnance. "Depuis début juillet, un tiers des gens sont des vacanciers, notamment ceux qui vont prendre l'avion", indique Yann, en blouse bleue.

Par précaution ou par obligation

Les demandes sont nombreuses depuis le mois de juillet. Environ 130 tests ont été réalisés en deux heures en une journée au centre de dépistage du Zénith. -

Cécile est venue faire le dépistage avec son mari et ses deux enfants. Ils partent en Grèce vendredi 24 juillet. "On n'est pas obligé de le faire mais, par précaution, on préfère être sûrs de ne pas être porteurs du virus, explique cette mère de famille. Si jamais on est positifs, on ne partira pas." Cette famille recevra le résultat dans les 24 heures suivant le test. "Si pas de nouvelles, bonne nouvelle !", sourit Yann.

Le dépistage n'est pas obligatoire en France, mais il l'est souvent aux aéroports. Frédéric et François doivent obligatoirement être testés avant de rentrer chez eux, sur l'île de la Réunion. "Sans le test, on ne peut pas monter à bord de l'avion et on perd notre billet." Au centre de dépistage place Nouzille à Caen, 150 tests en moyenne par jour sont réalisés.