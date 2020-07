MotoGP: la consécration, enfin, pour Fabio Quartararo

Le jeune Français de 21 ans, qui a débuté en MotoGP seulement l'an dernier, avait vu à plusieurs reprises la victoire lui échapper face à la science de la course de Marc Marquez, le sextuple champion du monde espagnol, qui a déjà clairement identifié Fabio Quartararo comme son principal rival.

Mais, dimanche, c'est Marquez qui a mordu la poussière, et même violemment puisqu'il a été évacué de la piste du circuit de Jerez sur une civière après avoir essayé en vain de rattraper les leaders de la course après une première erreur.

"P..., c'est le plus beau jour de ma vie", s'est exclamé Quartararo après l'arrivée, se montrant ensuite visiblement ému sur le podium alors que la Marseillaise retentissait.

Il est seulement le 4e pilote français à remporter une épreuve de la catégorie reine après George Monneret en 1954, Christian Sarron en 1985 et donc Régis Laconi.

Parti en pole position, Quartararo a dû céder du terrain dans les premiers tours de la course, notamment face à Marquez et un autre Espagnol Maverick Vinales.

Mais une erreur de Marquez, qui est sorti dans les graviers, puis une de Vinales lui ont permis de prendre la tête pour ne plus la quitter jusqu'à la ligne d'arrivée qu'il a franchie avec près de cinq secondes d'avance sur Vinales, deuxième.

Marquez a ensuite entamé une fantastique remontée qui l'a ramené de la 18e à la 3e place avant de commettre une nouvelle erreur et de faire une impressionnante cabriole dont il s'est relevé visiblement très endolori, avec une fracture de l'humérus qui nécessitera une opération.

"Je n'ai pas vraiment vu la course de Marc sinon qu'il a encore réalisé un +sauvetage+ extraordinaire", a constaté Quartararo qui le suivait alors. Il espère que le champion espagnol sera rétabli pour la prochaine course et constate qu'il n'a visiblement rien perdu de sa vitesse.

"Tout le monde peut avoir un accident ou des problèmes techniques", a souligné Quartararo en conférence de presse, se refusant à enfoncer son prestigieux rival.

Successeur de Rossi

Le Français court cette année, comme l'an dernier, pour l'écurie satellite de Yamaha, Petronas-SRT. Après avoir terminé 5e du championnat en 2019, il sait déjà qu'il rejoindra l'an prochain l'écurie d'usine de Yamaha, prenant la selle de la légende italienne Valentino Rossi, septuple champion du monde mais qui a aujourd'hui deux fois son âge.

Comme un signe de cette passation de pouvoir programmée, Rossi a échoué dimanche dans le bac à graviers alors que son jeune successeur remportait sa première victoire au guidon d'une machine disposant cette année des derniers développements conçu par l'usine.

Le podium a été complété par Vinales (Yamaha), 2e, et l'Italien Andrea Dovizioso (Ducati) 3e.

Le GP d'Espagne était la première manche du championnat du monde MotoGP 2020 dont le début a été retardé de plusieurs mois par l'épidémie de coronavirus.

Une minute de silence a été observée avant le départ de la course pour les victimes de cette maladie auxquelles Quartararo a également rendu hommage après sa victoire.

Celle-ci lui permet naturellement de prendre la tête du championnat du monde dont la prochaine épreuve, le GP d'Andalousie, aura lieu sur ce même circuit de Jerez dimanche prochain.

Le calendrier du championnat a été bouleversé par la pandémie et, à l'instar de la Formule 1, ses organisateurs ont décidé de prévoir plusieurs courses sur les mêmes circuits et de diminuer le nombre d'épreuves prévues.